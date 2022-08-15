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Eğitim YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 08:44:00 -
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde (AYT, YDT, TYT) gerçekleştirilmişti.

YKS sonuçları ise 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapan adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye geçti.

Yerleştirme sonuçları açıklandı

Adayların yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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Yorumlar

hasan

hani herkez yerleşecekti.....binlerce genç kazanamadı
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