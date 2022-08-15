YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde (AYT, YDT, TYT) gerçekleştirilmişti.
YKS sonuçları ise 18 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
Tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapan adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye geçti.
Yerleştirme sonuçları açıklandı
Adayların yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.