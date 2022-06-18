  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim YKS TYT sınavı nasıldı? YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?
Eğitim

YKS TYT sınavı nasıldı? YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?

TYT soruları zor muydu kolay mıydı? Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı tamamlandı. TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süre içinde test kitapçıklarını çözmeye çalıştı. Barajın kaldırılmasıyla birlikte adaylar ilk kez YKS’de baraj olmadan sınavı girmiş oldu. Peki YKS TYT sınavı nasıldı? YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:51:00 - 2022-06-18 13:32:02
YKS TYT sınavı nasıldı? YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?

YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) oldu. 3 milyon 234 bin 409 adayın yarıştığı 2022 YKS sınavı tamamlandı. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü tamamlananTYT’de 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanında. 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT ise saat 10:00’da başlayacak adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YKS 2022’nin son oturumu olan YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. 

2022 YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?

2022 YKS için kimi aday zor olduğunu söylese de, "Çok basitti" şeklinde yorumlarda vardı. 2022 YKS TYT sınavında bazı adaylar Türtçe testinin bazı adaylar ise matematik testinin zor olduğundan şikayet etti. 2022 TYT sınavında hangi sorular vardı? sorularının cevabı ise ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2022 YKS sınavı soru ve cevapları sonrası netlik kazanacak.

TYT sınav yorumları

Sosyal medya uygulaması Twitter'da paylaşılan YKS 2022 etiketindeki bazı yorumlar şu şekilde;

yks yorumları

 

YKS soru ve cevapları 2022! YKS TYT soru ve cevapları 2022 ne zaman açıklanacak?
YKS soru ve cevapları 2022! YKS TYT soru ve cevapları 2022 ne zaman açıklanacak?

Eğitim

YKS soru ve cevapları 2022! YKS TYT soru ve cevapları 2022 ne zaman açıklanacak?

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT AYT YDT sonuç sorgulama sayfası
2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT AYT YDT sonuç sorgulama sayfası

Eğitim

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT AYT YDT sonuç sorgulama sayfası

YKS puan hesaplama 2022! YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?
YKS puan hesaplama 2022! YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

Eğitim

YKS puan hesaplama 2022! YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

TYT kaç net kaç puan getirir? 2022 YKS puan hesaplaması nasıl olacak? TYT net puan hesaplama:
TYT kaç net kaç puan getirir? 2022 YKS puan hesaplaması nasıl olacak? TYT net puan hesaplama:

Eğitim

TYT kaç net kaç puan getirir? 2022 YKS puan hesaplaması nasıl olacak? TYT net puan hesaplama:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23