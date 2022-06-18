YKS TYT sınavı nasıldı? YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?

YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) oldu. 3 milyon 234 bin 409 adayın yarıştığı 2022 YKS sınavı tamamlandı. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü tamamlananTYT’de 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanında. 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT ise saat 10:00’da başlayacak adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YKS 2022’nin son oturumu olan YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2022 YKS TYT kolay mıydı zor muydu? YKS sınavında hangi sorular vardı?

2022 YKS için kimi aday zor olduğunu söylese de, "Çok basitti" şeklinde yorumlarda vardı. 2022 YKS TYT sınavında bazı adaylar Türtçe testinin bazı adaylar ise matematik testinin zor olduğundan şikayet etti. 2022 TYT sınavında hangi sorular vardı? sorularının cevabı ise ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2022 YKS sınavı soru ve cevapları sonrası netlik kazanacak.

TYT sınav yorumları

Sosyal medya uygulaması Twitter'da paylaşılan YKS 2022 etiketindeki bazı yorumlar şu şekilde;