YKS tercihleri için son gün ne zaman?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 YKS tercihleri 6 Ağustos itibarı ile başladı. Adaylar, okumak istedikleri üniversite ve bölümlerini YKS sonuçlarına göre tercih ediyor. Peki, YKS tercih tarihleri nedir? Üniversite tercihi yapacak adaylar için son gün ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS tercih kılavuzu, tercih işlemlerinin başlaması ile beraber yoğun ilgi görüyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. 6 Ağustos'ta başlayan işlemler 14 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler.

YKS tercihi nasıl yapılır?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

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Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.