Fenerbahçe'de deprem! İstifalar Aziz Yıldırım'a sunuldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli camiada çalkantı yaratan istifa iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yaptı. Göktürk, Başkan Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına tüm Yönetim Kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini sunarak takdiri başkana bıraktıklarını duyurdu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, istifa dilekçelerini Aziz Yıldırım'a teslim etti. Konu hakkında konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, "Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkında çıkan istifa iddialarını yanıtladı.
İSTİFA DİLEKÇELERİ BAŞKANA SUNULDU
Göktürk, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini başkanın takdirine sunduğunu ancak kendisiyle ilgili bireysel bir istifa kararının bulunmadığını ifade etti.
"İSTİFA ETTİĞİME İLİŞKİN HABERLER DOĞRU DEĞİLDİR!"
İşte Barış Göktürk'ün o açıklaması:
"İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."
Spor
Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!