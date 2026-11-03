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Teknoloji Türk mühendisliğinin gözü dünyaya açıldı! Güney Kore ile yeni teknoloji hamlesi!
Teknoloji

Türk mühendisliğinin gözü dünyaya açıldı! Güney Kore ile yeni teknoloji hamlesi!

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Türk mühendisliğinin gözü dünyaya açıldı! Güney Kore ile yeni teknoloji hamlesi!

Türk savunma girişimi Blitz Teknoloji, insansız platformlar için geliştirdiği yerli elektro-optik kamera sistemlerini 20’den fazla ülkeye ihraç ederken, Güney Koreli ALUX ile kurduğu ortak girişim ve Güney Kore ordusuna yönelik yeni projesiyle Asya pazarındaki varlığını güçlendiriyor.

İstanbul merkezli Blitz Teknoloji, hava, kara ve deniz platformları için görev kritik gimbal (ISR) sistemleri ile yapay zeka (AI) destekli ileri düzey video işleme modülleri geliştirip üretiyor. Anlık görüntü iyileştirme, nesne takibi ve hareketli hedef gösterimi (MTI) gibi otonom yeteneklerle donatılan ürünler, farklı platforma başarıyla entegre edildi ve sahaya çıktı.

Bu çabalar sonunda ortaya çıkan ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısı 20'yi aştı.

Uluslararası işbirlikleri kapsamında son olarak Güney Kore'nin en büyük dron şirketi ALUX ile ortak girişim kuruldu.

KÜRESEL ÖLÇEKTE HEDEFLER BÜYÜYOR

Ortak girişim kapsamında Güney Kore'nin Incheon kentinde bir üretim tesisi faaliyete geçirilecek. Blitz Teknoloji tarafından Güney Kore ordusu için yeni bir elektro-optik gimbal sistemi tasarımı sürdürülüyor. Bahse konu sistemin üretim hakkının ortak girişimde olması planlanıyor. Bu gimbal sisteminin Çin dışında geliştirilen ilk HD 8um Termal Kamera ile donatılması iddiasıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu sayede küresel ölçekte Çin alternatifi termal kamera çözümlerinde önemli bir oyuncu haline gelinmesi hedefleniyor.

Bu yılın başında ABD'de kurulan Blitz Technology Inc. ile küresel yapılanmasında önemli bir adımı geride bırakan Blitz Teknoloji, Asya pazarındaki varlığını da güçlendiriyor. Asya'nın önde gelen ülkelerinde güçlü girişimlere imza atan şirket, bölgede çok sayıda ülkeye insansız hava aracı (İHA) kamerası ve teknoloji ihracatını sürdürüyor. Türk savunma sanayisinin kritik projelerinde sahada kendini kanıtlayan yerli girişim, Asya pazarındaki bu yeni açılımlarla birlikte Güney Kore, ABD, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın ülkeye yüksek teknoloji ihraç ediyor.

KRİTİK GÖREVLERDEKİ OTONOM GÖZLER

Blitz Teknoloji, 250 gramdan başlayarak 7 kilograma kadar ölçeklenebilen kompakt kamera sistemleriyle insansız platformlara geniş ve güçlü durumsal farkındalık ve görme yeteneği kazandırıyor.

Şirketin donanımları, kamikaze dronları etkisiz hale getiren anti-dron çözümlerinden sınır ve tesis güvenliğine kadar birçok zorlu operasyonda kullanılıyor. Tamamen şirket bünyesinde geliştirilen bu sistemler, gece karanlığında dahi kayıpsız görüntüleme yapabilme, hareketli hedefleri otonom olarak tespit ve takip etme yetenekleriyle sahadaki unsurlara kesintisiz istihbarat ve keşif üstünlüğü sağlıyor.

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