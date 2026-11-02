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Gündem Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!
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Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

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Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında kahramanca vatan göreviini yürüten Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev başında aniden rahatsızlandı. Fenalaşan kahraman askerimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in görev başında aniden rahatsızlandığını bildirdi. Hastaneye sevk edilen Şahin'in, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

MSB tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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