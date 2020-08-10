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Eğitim

YKS tercihleri bitti mi? | Üniversite tercihi ne zaman nasıl yapılıyor?

2020 üniversite tercihleri son gün | Üniversite sınav sonuçları 27 Temmuz'da açıklandı. Sınava giren milyonlarca kişi üniversite tercihlerinin ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Pek çok kişi üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, YKS tercih son gün 2020, YKS kaç tercih yapılır konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:00:00 -
YKS tercihleri bitti mi? | Üniversite tercihi ne zaman nasıl yapılıyor?

Bu yıl üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. YKS sonuçları ise 27 Temmuz’da ilan edildi. Milyonlarca aday üniversite tercihlerinin hangi gün başlayıp sona ereceğini araştırıyor. İşte, detaylar.

YKS tercihleri bitti mi? | Üniversite tercihi ne zaman nasıl yapılıyor?

Üniversite tercih dönemi 6 Ağustos’ta başladı. Tercihler 14 Ağustos 23:59’da sona erecek. Üniversite tercihleri ÖSYM ais sistemi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler 24 tercih yapabiliyor.

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