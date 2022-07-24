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Eğitim YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?
Eğitim

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercih takvimi 2022 | Üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 12:37:00 -
YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?

3 milyonu aşkın aday 18-19 Haziran’da üniversite sınavına girdi. Sınava girenler ise sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite tercihi yapacak olanlar işlemlerin ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Üniversite tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirtilen tarihler arasında yapılacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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