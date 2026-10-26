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Yerel Çeşme’de felaket anları! Şiddetli yağış sokakları göle çevirdi
Yerel

Çeşme’de felaket anları! Şiddetli yağış sokakları göle çevirdi

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Çeşme’de felaket anları! Şiddetli yağış sokakları göle çevirdi

İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı adeta felç etti. Kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar saniyeler içinde su altında kalırken günlük yaşam tamamen durma noktasına geldi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar suya gömüldü.

İzmir’in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaldırımların ve yolların sular altında kaldığı ilçede bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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