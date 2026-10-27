El Halil'de İnsani Kriz Derinleşiyor!

İsrail ordusunun dört gündür kuşatma altında tuttuğu Batı Şeria’nın El Halil kentinde 491 aile evlerinden zorla çıkarıldı. Kuşatma nedeniyle 3 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiği bildirildi.

Siyonist rejimin 23 Ekim'de kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından El Halil kentinde başlattığı kuşatma dördüncü gününde devam ediyor.

El Halil Belediyesi, kuşatma kapsamında Ayn Deyr Baha ve Celde bölgelerinde 491 ailenin evlerinden zorla çıkarıldığını, 3 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Zorla yerinden edilenler arasında 209 bebeğin, 258 yaşlının, 137 hamile veya emziren kişinin, 32 özel ihtiyaç sahibinin ve 198 kronik hastanın bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Cebel er-Rahme bölgesindeki bir cadde, Filistinlilerle Filistin topraklarını gasbeden Yahudi çeteler arasında bölündü ve bölge sakinlerinin hareket ve ulaşımı kısıtlandı.

Siyonist rejimin askeri hareketliliği bölgede yaklaşık 1 milyon kişiyi olumsuz etkiledi. Sahada pek çok kontrol noktası kurulurken 70'den fazla kişi alıkonuldu.

El Halil'in Ayn Deyr Baha ve Celde bölgelerinde konuşlanan işgal askerleri, girişleri kapatarak evlerinden çıkarılan bölge sakinlerinin dönüşünü engelliyor.

Siyonist rejim sözde Savunma Bakanı Yisrael Katz, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin evlerine dönemeyeceğini savunurken, Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

BM: Birçok kişi evlerine ve yakın çevrelerine hapsoldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Siyonist rejimin, 23 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki El Halil kentinde gerçekleştirdiği "saldırgan operasyonlarda" 3 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edilmesine, evlerin ve ticari mülklerin yıkılmasına ve sakinlerin serbestçe hareket etmelerinin engellenmesine yol açtığını kaydeden Türk, alınan kapsamlı önlemlerin, gereksiz ve orantısız güç kullanımına ilişkin ciddi endişeleri artırdığını ve bunun sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, "israilin uyguladığı abluka, birçok kişiyi evlerine ve yakın çevrelerine hapsediyor. İsrail hükümetinin üst düzey yetkililerinin açıklamaları, uygulanan önlemlerin cezalandırıcı nitelikte olduğunu ve korku salmak için tasarlandığını gösteriyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Türk, siyonist rejimin, yasa dışı tahliyeler ve yıkımlar nedeniyle yerinden edilenlere tazminat ve onarım sağlaması gerektiğine işaret ederek, "Toplu cezalandırma, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Tüm mahallelerin boşaltılması ve yok edilmesi tehditleri de etnik temizlik konusunda ciddi endişeleri artırıyor." şeklinde belirtti.

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir işgalcilere ait kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

İşgal kaynaklarına göre, saldırıda 2 işgal askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de şehit oldu..

Saldırı sonrasında işgal ordusu, El Halil'de binin üzerinde Filistinliyi evlerinden zorla çıkardı, konut ve iş yerlerini yıktı, kentin giriş ve çıkışlarını kapattı.