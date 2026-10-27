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Sağlık
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Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

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Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Çabuk iyileşmek isteyenler ise sarı serum tehlikesine sarılıyor...

#1
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Bu serumun hastane dışında evlerde bile yapılır hale gelmesi alerjik şok (anafilaksi) etkisiyle solunum sistemini aniden durdurarak, can kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar, sarı serum yerine kemik ve et suyu çorba öneriyor.

#2
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Sapanca'da düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde koruyucu sağlık ve kronik hastalık yönetimi masaya yatırıldı. Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Başkanı ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, fonksiyonel tıbbın belli branşın, bölgenin, organın hastalığıyla ilgilenmediğini, bütün vücutla ilgilendiğini söyleyerek, "Bu yaklaşımın ana noktası, hastalıkların ortaya çıkmasından önceki 7-10 yıllık dönemleri kullanarak hastalığı ortaya çıkmadan engellemeye çalışmak ve insanların sağlığı bozulmadan korumak" dedi.

#3
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Prof. Dr. Atasoy, kongrede 800 uzman ile uzun ve sağlıklı yaşam için neler yapabileceklerini konuştuklarını, bunları ele alırken yaşam tarzı, beslenme, çevresel toksik yük, hormonal değişiklik ve teknolojik etkileri değerlendirerek, sağlığa bütünsel bakışı ortaya koyduklarını belirtti.

#4
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Tam da grip mevsimi. Bu kapsamda Prof. Dr. Atasoy'a halk arasında 'sarı serum' veya 'atom' olarak bilinen ölümcül serumu sordum. Bakın Prof. Dr. Atasoy, ne dedi: "Seruma sarı rengini veren aslında B vitaminleri. Biz, hastaneye de gitseniz ya da bizim kliniğimize de gelseniz çok ağır gribi olan, bağışıklık sistemi çok düşmüş kişilere serum uygulaması yaparız. Ancak, bu serumun kesinlikte ev ortamında uygulanmaması lazım. Kişinin alerjik reaksiyonu olabilir. Ev ortamında hemşire bile serum taksa tek başına mücadele edebileceği bir durum değil.

#5
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Alerjik reaksiyon (anafilaksi) geliştiğinde klinik ortamda ilk müdahalenin yapılması lazım."

#6
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

"Ben doktorum, kendi çocuklarıma bile evde sarı serum vermem" diyen Prof. Dr. Atasoy, şunların özellikle altını çizdi: "Evde böyle bir uygulama yapmak tehlikelidir. Güvendiğiniz bir merkezde güvendiğiniz bir hekimden vitaminle ilgili serum uygulamaları yapılabilir. Vitaminin nereden geldiği de önemli. İkincisi de bir klinik ortamında sizin olası alerjik bir durumunuza müdahale edilebilmesi lazım. Bunlar sağlanamıyorsa lütfen ne olursa olsun yaptırmayın. 'Ben de alerjik reaksiyon yok' demeyin çünkü hiç belli olmaz. Bir kez çıkmamış olabilir ama üçüncü de gelişebilir."

#7
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Tıp Platformu Bilim Kurulu Üyesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Temel Özcan ise insan vücudunun her yerden farklı toksinler alabildiğini, kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, egzersiz, uyku kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, endokrin bozucu toksinler, mikro ve nano plastiklerle ilgili önemli bilgiler verdi. Özcan, "Beslenmenin sağlığımız üzerindeki etkilerini hepimiz biliyoruz. Bu kirlenen dünya içerisinde temiz ürüne ulaşmakta zorlandığımız bir dünya içerisinde en doğrusunu yapabilmek çok çok önemli. Çünkü çok fazla hastalanıyoruz. Pandemi seviyesinde artık kronik hastalıklar var. Fonksiyonel beslenme çok önemli. Beslenmenin ne kadar iyileştirici bir gücü olduğunu ortaya koyuyor. Fonksiyonel beslenme, iyileştirici gıdaların, iyileştiren besinlerin aslında vücudumuzda neler yapabildiği, nasıl iyileştirebildiği ile ilgili bir ekolü temsil ediyor" dedi.

#8
Foto - Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

ÖZCAN, grip vakalarının arttığı şu günlerde bağışıklığın güçlü tutulması için bağırsak sağlığının, mikrobiyota dengesinin çok önemli olduğunu belirterek, şu beslenme tavsiyelerinde bulundu: "Öncelikle tabii ki amino asit bazlı bir beslenmede özellikle et suyu, kemik suyu yani protein ağırlık bir beslenme mikrobiyota dengesi için çok önemli. Bununla birlikte probiyotikler ve prebiyotikler yani bağırsaklardaki askerlerimiz ve bu anlamda da onların yaşama alanını sağlayan probiyotik alanı çok önemli. Mümkün olduğu kadar kök sebzeler ve lifli sebzeler yemeliyiz. Kış sebzeleri, kök sebzeler, lifli sebzeler, pırasa, brokoli, karnabahar, enginar, soğan, sarımsak mutlaka tüketin. Fermente ürün olarak da turşu, elma sirkesi mutlaka kullanmamız gerekir."

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