Grip vakaları artıyor: Sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

"Ben doktorum, kendi çocuklarıma bile evde sarı serum vermem" diyen Prof. Dr. Atasoy, şunların özellikle altını çizdi: "Evde böyle bir uygulama yapmak tehlikelidir. Güvendiğiniz bir merkezde güvendiğiniz bir hekimden vitaminle ilgili serum uygulamaları yapılabilir. Vitaminin nereden geldiği de önemli. İkincisi de bir klinik ortamında sizin olası alerjik bir durumunuza müdahale edilebilmesi lazım. Bunlar sağlanamıyorsa lütfen ne olursa olsun yaptırmayın. 'Ben de alerjik reaksiyon yok' demeyin çünkü hiç belli olmaz. Bir kez çıkmamış olabilir ama üçüncü de gelişebilir."