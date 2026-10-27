Çevresel faktörler, stres ve yanlış beslenme: Kolajene karşı üç güçlü silah!

Yıllar geçtikçe cildin sıkılığını, esnekliğini ve pürüzsüz görünümünü sağlayan en temel protein olan kolajen üretimi yavaşlamaya başlar. Çevresel faktörler, stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları da bu kaybı hızlandırarak ince çizgilere ve sarkmalara davetiye çıkarır. Ancak pahalı kremlere veya karmaşık bakım rutinlerine bağımlı kalmadan da kolajen depolarını korumak mümkün.