Çevresel faktörler, stres ve yanlış beslenme: Kolajene karşı üç güçlü silah!
Kolajen azalmasına karşı sofranızdaki 3 güçlü silahı kullanmalısınız.
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Kolajen azalmasına karşı sofranızdaki 3 güçlü silahı kullanmalısınız.
Cildin esnekliğini ve gençliğini koruyan kolajen kaybını önlemek için mutfağınıza dahil etmeniz gereken 3 mucizevi besini ihmal etmemelisiniz.
Yıllar geçtikçe cildin sıkılığını, esnekliğini ve pürüzsüz görünümünü sağlayan en temel protein olan kolajen üretimi yavaşlamaya başlar. Çevresel faktörler, stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları da bu kaybı hızlandırarak ince çizgilere ve sarkmalara davetiye çıkarır. Ancak pahalı kremlere veya karmaşık bakım rutinlerine bağımlı kalmadan da kolajen depolarını korumak mümkün.
1. C VİTAMİNİ DEPOSU KIRMIZI BİBER VE TURUNÇGİLLER Kolajen takviyesi almak tek başına yeterli değildir; vücudun kolajen üretebilmesi için C vitaminine ihtiyacı vardır. Kırmızı kapya biber, kivi, narenciye ve çilek gibi yüksek C vitamini içeren besinler, projelasyon aşamasında kolajen sentezini tetikleyen en önemli enzim aktivatörleridir. Tabağınıza ekleyeceğiniz taze bir kırmızı biber, cildin esnekliğini koruyan kolajen bağlarını güçlendirir.
2. KOLAJENİN YAPI TAŞI: KEMİK SUYU VE İLİKLİ ETLER Doğrudan tip 1 ve tip 3 kolajen içeren kemik suyu, dokuların yenilenmesi ve cildin nem kapasitesinin artırılması için en doğal kaynaklardan biridir. Kısık ateşte uzun süre pişirilen ilikli kemik suları; amino asitler (prolin ve glisin), hyaluronik asit ve mineraller bakımından zengindir. Çorbalara ve yemeklere eklenecek bir kepçe kemik suyu, bağ dokularını içeriden destekler.
3. HASARI ÖNLEYEN ANTOKSİDAN DEPOSU: KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Ispanak, pazı ve karalahana gibi sebzeler yüksek oranda klorofil ve antioksidan içerir. Klorofil, kandaki kolajen öncüllerini artırırken serbest radikallerin ve UV ışınlarının neden olduğu kolajen yıkımını (oksidatif stres) engeller.
Sofrada yer verilecek koyu yeşil yapraklılar, mevcut kolajen deposunu korumak için doğal bir kalkan görevi görür.
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