Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihleri başladı mı ÖSYM 2022 üniversite tercih tarihleri:

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz Çarşamba günü başladı. İşlemler 5 Ağustos 2022’de sona erecek. YKS tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Arzu eden adaylar ise e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilecek.

Devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu.

Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 4 bin 238, lisans programlarına 10 bin 632, özel yetenek programlarına 804 olmak üzere toplam 15 bin 674 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 770, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 870 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti.