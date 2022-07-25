YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu üniversite tercih tarihleri:

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adaylarına yönelik yapılan YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldığı puana göre üniversiteye yerleşecek öğrenciler, üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2022 üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu da bu şekilde bir açıklamaya kavuşmuş olmaktadır. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.

Üniversite tercihleri yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir

Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu ile karşı karşıya kalan adaylar ; öncelikli olarak kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda tercih etmeyi düşündükleri alanları belirlemelidir. Sırf puanı yettiğinden dolayı istemediği bir bölüme tercih listesinde yer vermemelidir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar puanlarına göre tercih yapmaya hak kazandıkları bölümler üzerinden tercihlerini oluşturacaklardır. Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Sorusunun en kritik cevap durumlarından biri de sınavlarda alınan baraj puanlardır. TYT’de 150 barajını geçen adaylar 2 yıllık ön lisans programları; AYT’de 180 barajını geçen adaylar 4 yıllık ve üstü lisans bölümlerini tercih etmeye hak kazanacaklardır.

Bir aday ÖSYM tarafından kendisine tanınan tercihte bulunma haklarının tamamını kullanmak zorunda değildir. Adaylar tercih yapmayı düşündükleri bölüm ve programları belirlerken kılavuzda yer alan Özel Koşullar ve Açıklamalar kısmını dikkatlice okumalıdır.