Üniversite sınavına girenlerin merakla beklediği sonuçlar 18 Temmuz’da ilan edildi. 27 Temmuz’da ise tercih heyecanı başladı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

YKS tercihi yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor? YKS tercihi nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından 2022-YKS tercih işlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sınava girip, tercih yapmaya hak kazanan adayların yarından itibaren 5 Ağustos'a kadar üniversite ve program tercihlerini yapabileceklerini hatırlatan Özvar, adaylara yönelik "sevgili gençler" hitabıyla şu ifadeleri kullandı:

Geleceğiniz için karar vermede önemli olan bu sürecin sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Puanı hesaplanan tüm adayların istedikleri programlardan tercih yapabileceğini hatırlatmak isterim. Adaylarımız, kendi beklentilerinin üzerindeki yerleri de rahatlıkla yazabilirler. Ek kontenjanları ya da gelecek seneyi bekleme gibi yolları tavsiye etmiyorum. En fazla 24 tercih hakkınız var, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni akademik yılda tüm üniversitelerimizle birlikte sizlere en iyi eğitimleri vermek üzere çalıştığımızı ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Hepinize üstün başarılar diliyorum."​​​​​​

YKS tercihleri ais.osym.gov.tr üzerinden yapılıyor. Adayların 24 tercih yapma hakkı bulunuyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.