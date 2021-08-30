YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sonuç gov tr yerleştirme sonuçları

YKS tercih sonuçları son dakika haberleri: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM AİS 2021 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranında. ÖSYM, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan 2021 YKS sonuçlarını açıklamasından sonra milyonlarca aday 2021 YKS tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında yaptı. YKS tercih sürecinin sona ermesinden sonra gözler 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi.

2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM YKS tercih sonuç 2021: ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu. 2021 üniversite kayıtları ne zamn yapılacak? Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS ek yerleştirme ne zaman 2021?

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman? 202 üniversite ek tercih tarihleri de merak ediliyor. 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme tercihde bulunabilecek. üniversite ek yerleştirme takvimi ise üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte başlamış olacak. Zira üniversite kayıt tarihlerinden sonra boş kalan bölümler için üniversite ÖSYM bildirimde bulunacak. ÖSYM de bu doğrultuda 2021 YKS eke yerleştirme ve boş kontenjanları kılavuzunu yayınlayacak. Bu kılavuzda hangi üniversite hangi bölüm için ek yerleştirme yapacağı, 2021 YKS ek yerleştirme puan ve kontenjanları da yer almış olacak.

2021 üniversite ek yerleştirme baraj puanı kaç?

2021 YKS ek yerleştirme TYT, AYT baraj puanı kaç? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır." ifadelerini kullandı. YKS ek yerleştirme müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."