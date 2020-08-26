YKS tercih sonuçları açıklandı | YKS tercih sonucumu nasıl sorgularım?
YKS tercih sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı.Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuç sayfası açıldı. Peki, YKS tercih sonucu nasıl sorgulanır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç sorgulama ekranı bugün aktif hale geldi. Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin üniversite tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklandığını öğrenen adaylar YKS tercih sonucumu nasıl öğrenirim? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
YKS 2020 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM Başkanı Aygün, merakla beklenen YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilir.
ÖSYM AİS YKS TERCİH SONUÇLARIEKRANI İÇİN TIKLAYIN
Üniversite kayıtları 2020 ne zaman yapılacak?
YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül arası yapılacak.
Elektronik kayıtlar 29 Ağustos- 2 Eylül arasında yapılacak.
YÖK 2020 Yerleştirme Raporu'na göre üniversitelerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Rapora göre, 838 bin 221 kontenjandan 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Devlete bağlı üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı ise yüzde 85,75 oldu.