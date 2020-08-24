YKS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika ÖSYM üniversite tercih sonuçları 2020

Üniversite 2020 yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yaptığı YKS tercih sonuçları tarihi sonrası sorgulamaya başladı.

ÖSYM tercih işlemleri sonrası adaylar 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için ÖSYM’nin YKS tercih sonuç sayfasında sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca aday 27-28 Temmuz 2020’de ÖSYM trarafından gerçekleştirilen 2020 YKS TYT-AYT sınavının yanında yabancı dil sınavına katıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS 2020 sınavı tamamlanmasından sonra adaylar ÖSYM 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçlarını açıklanmasından sonra TYT ve AYT puanları ışığında 2020 YKS başarı sıralamasını baz alarak 2020 YKS sınavına ilişkin üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi.

24 tercih hakkı bulunan adaylar ÖSYM 2020 YKS tercihlerini belirtilen tarihler arasında yaptı. Üniversite tercih işlemi sonrasında üniversite yerleştirme sonuçları için bekleyişlerini sürdüren adayları ÖSYM YKS 2020 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sorgulamaya başladı. YKS 2020 yerleştirme sonuç takvimine ilişkin son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Aygün, 2020 YKS tercih sonuçları hakkında merak edilen ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusuna cevap verdi. ÖSYM Başkanı Aygün, yaptığı açıklamada, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini. Önümüzdeki hafta içerisinde yani (24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren) yerleştirme sonuçlarının açıklanacağının müjdesini verdi.

Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

2020 YKS tercih sonuçları nereden açıklancak? 2020 YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sınav sonuç sayfası üzerinden açıklayacak. ÖSYM YKS 2020 tercih sonuçları için tıklayınız.

Üniversite yerleştirme sonuçları TC kimlik numarası ile birlikte ÖSYM şifresi üzerinden öğrenilebilecek.

2020 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS 2020 tercin sınav sonuçlarını erişime açmasıyla birlikte 2 yıllık ve 4 yıllık programlara kayıt hakkı elde eden adaylar üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurmuştu. Adaylar üniversite elektronik kayıtları ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra ek yerleştirme süreci de başlayacak. Üniversiteler yerleştirme sonuçları sonrası boş kalan bölüm ve kontenjanlarını ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de üniversitelerden gelen boş kontenjanları listesi üzerinden 2020 üniversite ek yerleştirme kılavuzu yayınlayarak hangi üniversitenin hangi bölüm için ek yerleştirme ile öğrenci alacağını duyuracak. 2020 üniversite ek yerleştirme takvimi YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte alınması beklenilmekte. Ek yerleştirme ücreti ne kadar? Üniversite ek yerleştirme ücretleri de ÖSYM’nin ek yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte öğrenilecek. Geçen yıl üniversite ek yerleştirme ücreti 20 TL olmuştu.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıların halen yüksek olması öğrenci ve velileri de tedirgin etmeye devam ediyor. Üniversitede okuyan ya da YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıtları yapacak olan adaylar 2020 üniversite açılış tarihlerini merak etmeye başladı. Üniversite açılış tarihi son dakika haberine göre, YÖK üniversitelerin açılış tarihini 1 Ekimden sonra olarak duyurdu.