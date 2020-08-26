YKS tercih sonuçları açıklandı!
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinden son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını son dakika bilgisi ile paylaştı.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS yerleştirme sonuçları AİS’de (aday işlemleri sayfası) öğrencilerin kullanımına açıldı. Adaylar sonuçları görmek için ÖSYM’nin internet sitesine girip kimlik bilgileri ile AİS üzerinden tercih sonuçlarına ulaşabilecek.
Ön lisans ve lisans programları için tercih yapan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca üniversite adayı sonuçlar için ÖSYM’nin sitesine akın etmiş durumda.
Bugün ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020- YKS sonuçlarının açıldığını şu bilgiyle duyurdu.
Aygün, “6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.” İfadelerini kullandı.