YKS tercih sıralaması nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, üniversite adayı gençlerin izlemesi gereken tercih yapma adımları bulunuyor.

YKS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak adayları kendileri tercihleri yapacaklardır.

YKS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

TYT'ye katılan adaylardan yüzde 77,32'sı barajı geçerek 150 veya üzerinde puan aldı. Kadın adayların yüzde 81,12'si 150 ve üzerinde puan alırken, erkeklerin yüzde 73,57'si barajı geçti.

AYT'nin sayısal puan türünde ise adayların yüzde 58,60'ı barajı geçerek 170 ve üzerinde puan alırken, sözelde yüzde 83,02'si, eşit ağırlıkta yüzde 73,26'sı barajı geçti.

YDT'ye katılan adayların da yüzde 86,33'ü 170 ve üzerinde puan alma başarısı gösterdi.

YKS tercih sıralaması nasıl yapılmalı?

Öğrencilerin tercihlerini yaparken puanı değil; Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA veya Y-DİL başarı sıralamalarını dikkate alması gerekir.

YÖK-Atlas’taki ve Kılavuzdaki veriler dikkatle incelenmeli ve tercih edilmesi düşünülen programların kontenjanlarındaki değişimler dikkate alınmalıdır.

‘Tercih Listesi’ demek, bölümlerin puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandığı liste demek değildir. Tercih Listesi demek ‘istek listesi’ demektir. Yani adayın girmeyi en çok istediği üniversite ve/veya bölümden, girmeyi daha az istediği bölüme doğru sıralanan listedir.

Dolayısıyla puanı daha düşük fakat daha çok istenen bir bölüm, puanı daha yüksek ama daha az istenen bir bölümün üstüne yazılabilir.

Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kayıt olmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir. Çünkü bir sonraki yıl sınava girildiği takdirde, diploma notu katkısı yarıya düşecektir. Bu da 15-30 puan arasında bir kayıp anlamına gelir.

Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel kariyer ve tercih danışmanları yardımcı olabilir.

Adayların kendilerine şu soruları sorup verecekleri cevaplar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir.

Gelecekte Ne Yapmak İstiyorum? Sahip Olduğum Özellikler Neler? İlgilerim, bilgilerim, yeteneklerim, yapabildiklerim ve yapamadıklarım neler? Bugüne kadar hangi alanlarda başarılı oldum/olamadım? Neler yapmaktan keyif alıyorum ya da hoşlanmıyorum?

Ne hayal ediyorum? Hedeflerim neler? Geleceğe ilişkin planım nedir? Bununla birlikte yaşama dair neyi başarmak istiyorum? Tutkularım neler? Sahip olduğum değerlerin farkında mıyım? İş Yaşamı, Piyasanın Beklenti ve Gerçekleri Neler? Gelecekte piyasanın ihtiyaç duyacağı insan gücünün niteliklerini biliyor muyum?