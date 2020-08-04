YÖK Atlas tercih robotu ile geçtiğimiz yıla ilişkin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyecek olan üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT'den aldıkları puana göre, bir yükseköğretim programına yerleşecek.

YKS tercih listesi nedir?

‘Tercih Listesi’ demek, bölümlerin puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandığı liste demek değildir. Tercih Listesi demek ‘istek listesi’ demektir. Yani adayın girmeyi en çok istediği üniversite ve/veya bölümden, girmeyi daha az istediği bölüme doğru sıralanan listedir.

YKS tercih listesi nasıl sıralanır?

Öğrencilerin tercihlerini yaparken puanı değil; Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA veya Y-DİL başarı sıralamalarını dikkate alması gerekir.

YÖK-Atlas’taki ve Kılavuzdaki veriler dikkatle incelenmeli ve tercih edilmesi düşünülen programların kontenjanlarındaki değişimler dikkate alınmalıdır.

Puanı daha düşük fakat daha çok istenen bir bölüm, puanı daha yüksek ama daha az istenen bir bölümün üstüne yazılabilir.

Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kayıt olmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir. Çünkü bir sonraki yıl sınava girildiği takdirde, diploma notu katkısı yarıya düşecektir. Bu da 15-30 puan arasında bir kayıp anlamına gelir.

Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel kariyer ve tercih danışmanları yardımcı olabilir.

Adayların kendilerine şu soruları sorup verecekleri cevaplar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir.