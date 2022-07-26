YKS tercih danışmanlığı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih danışmanlık hizmeti hangi illerde var?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci boyunca, üniversite adaylarına yönelik tüm il ve ilçelerdeYKS tercih danışmanlık hizmeti sunacak. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için de "tercih danışmanlığı" hizmetinin sunulması amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

YKS tercih danışmanlığı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bakanlık, yarın başlayıp 5 Ağustos'ta sona erecek YKS tercih sürecinde, 10 bin 674 tercih biriminde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla üniversite adaylarına yardımcı olacak. Tercih danışmanlığı birimleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yapacak adayların tamamına hizmet verilmesi hedefleniyor. Tercih danışmanlığı birimleri, EBA Bilişim Ağı üzerinden eğitim kurumlarının yanı sıra rehberlik ve araştırma merkezlerinde de kuruldu. Tercih birimlerince, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özelliklerine uygun mesleklere ilişkin bilgilerin yanı sıra geleceğin meslekleri, iş gücü piyasası, mezunların iş bulma süreleri, kamuda işe yerleşme oranları gibi veriye dayalı hizmet de sunulacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.