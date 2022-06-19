YKS soru ve cevapları 2022 erişime açıldı mı? 2022 YKS TYT AYT YDT soruları ve cevap anahtarları:

TYT AYT sınav soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılan konulardan birisi oldu. 18-19 Haziran 2022 tarihinde ÖSYM üniversite sınavı olan YKS 2022 gerçekleşti. 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katırken, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday girdi. Öğrenciler ise sınavın ardından TYT ve AYT ile ilgili yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı ve YKS puan hesaplama için harekete geçti. Peki, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

2022 TYT AYT YKS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katıldı. TYT sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda gerçekleştirildi. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılan ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılım sağladı. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulandı. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev aldı. Üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girdi. YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS 2022 soru ve cevap anahtarları için tıklayın

2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.