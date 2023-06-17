YKS maratonunun ilk oturumu başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla başladı.

Geçen seneden 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerinde adayın girdiği ilk oturum toplam 228 sınav merkezinde uygulanıyor. 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanan TYT oturumunda 465 bin 18 kişi ise görev alıyor.

TYT'de adaylar Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruyu cevaplamaya başlarken sınav süresi ise 165 dakika olarak belirlendi.