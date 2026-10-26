Efsane model Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı çok konuşuldu!
DS Automobiles’in ileri teknoloji ve seyahat konforu sağlayan yeni modeli DS N°7, Türkiye'de satışa çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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DS Automobiles’in ileri teknoloji ve seyahat konforu sağlayan yeni modeli DS N°7, Türkiye'de satışa çıktı.
DS Automobiles’in yeni dönemini simgeleyen DS N°7,Türkiye’de premium SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Fransız lüksünü ileri teknoloji ve üstün seyahat konforuyla buluşturan yeni DS N°7 3.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. -
DS N°7 fiyatları: N°7 Pallas Hybrid 145 Otomatik : 3.700.000 TL N°7 Étoile Hybrid 145 Otomatik: 4.100.000 TL Markanın yeni isimlendirme stratejisini devam ettiren modellerinden biri olan DS N°7, Türkiye’de PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri ve ilk etapta 145 BG sistem gücü sunan yeni nesil hibrit güç ünitesiyle ülkemiz yollarına çıkmaya başladı. Zarafet, ileri teknoloji ve verimliliği bir araya getiren yeni DS N°7, DS Automobiles’in premium SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. -
Birinci sınıf seyahat deneyimi Yeni DS N°7 geliştirilirken markanın temel hedeflerinden biri, uzun yolculukları daha konforlu, daha sessiz ve daha huzurlu hale getirmek oldu. Bu yaklaşım doğrultusunda tasarlanan iç mekân, yüksek işçilik kalitesi, kaliteli malzemeleri ve Fransız zanaatkârlığını yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor. DS Automobiles'in karakteristik tasarım unsurları arasında yer alan “Clous de Paris” işlemeleri, inci dikiş detayları, açık altın rengi zarif süslemeler ve saat kayışından ilham alan koltuk tasarımları, markanın lüks anlayışını modern bir yorumla yansıtıyor. DS N°7 ile birlikte Türkiye’de bir DS Automobiles modelinde ilk defa sunulan doğal ahşap kaplamalar ve özenle tasarlanan ambiyans aydınlatması, kabinin rafine atmosferini daha da güçlendirirken, 10,25 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli ve 16 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı teknolojiyi yaşam alanının doğal bir parçası haline getiriyor. Ayrıca DS Automobiles'in yeni tasarım anlayışını yansıtan X şeklindeki direksiyon simidi ise ergonomik yapısıyla sürücünün tüm temel fonksiyonlara sezgisel şekilde erişmesini sağlıyor. -
Teknoloji konfor için çalışıyor DS N°7’de teknoloji, sürücüyü daha fazla bilgi ve fonksiyonla çevrelemek yerine, yolculuğu daha sezgisel, zahmetsiz ve konforlu bir deneyime dönüştürmek üzere konumlanıyor. Yarı otonom sürüş desteği sunan DS DRIVE ASSIST; adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarıyla sürüş yükünü azaltarak sürücünün yolculuğa daha fazla odaklanmasına destek oluyor. Bununla birlikte DS IRIS SYSTEM 2.0 bilgi-eğlence sistemi, 16 inçlik merkezi ekran üzerinden sezgisel bir kullanım deneyimi sunarken, opsiyonel olarak sunulan DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtıyor. Gece sürüşlerinde ise 520 metreye kadar aydınlatma sağlayabilen üçüncü nesil DS PIXELVISION adaptif LED far sistemi, görüş koşullarını destekliyor. Konfor deneyimi, ses ve akustik özelliklerle de tamamlanıyor. ÉTOILE donanımında opsiyonel olarak sunulan 690 Watt gücündeki 14 hoparlörlü ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi kabin içinde etkileyici ve dengeli bir ses deneyimi sunuyor . PALLAS versiyonunda akustik izolasyonlu ön cam ve ön kapı camları standart olarak sunulurken, ÉTOILE versiyonunda buna ek olarak akustik izolasyonlu arka kapı camları da standart donanıma ekleniyor. Böylece DS N°7, yolculuk boyunca sessiz ve rafine bir kabin atmosferi sunarak konfor anlayışını tamamlıyor. -
Heykelsi tasarım ve güçlü duruş4,66 metre uzunluğa, 1,90 metre genişliğe ve 1,63 metre yüksekliğe sahip olan yeni DS N°7, dengeli çizgileri, uzatılmış silüeti ve güçlü gövde yapısıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. 740 mm çapındaki tekerlekleri ve 19 inç jantıyla yolda güçlü bir duruş sergileyen yeni DS N°7, aynı zamanda aerodinamik verimliliğiyle de öne çıkıyor. Bununla birlikte sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 0,26 Cx sürtünme katsayısı, hem performansa hem de tüketime doğrudan katkı sağlıyor. DS N°7’nin ön tasarımında iki farklı ön ızgara sunuluyor. PALLAS donanım seviyesinde parlak siyah tasarımlı aerodinamik ön ızgara tercih edilirken, ÉTOILE versiyonunda DS LUMINASCREEN isimli aydınlatmalı aerodinamik ön ızgara, ışıklı çizgiler ve aydınlatmalı DS logosuyla markanın yeni ışık imzasını yansıtıyor. Siyah tavanlı çift renkli gövde seçenekleri ise DS N°7'nin güçlü karakterini tamamlıyor. -
Yeni nesil hibrit güç teknolojisi Türkiye'de ekim ayından itibaren satışa sunulan DS N°7, ilk etapta 145 BG sistem gücündeki yeni nesil hibrit güç ünitesiyle yollara çıktı. Çift kavramalı 6 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW gücündeki elektrik motoruyla birlikte çalışan sistem, şehir içi kullanımda sürüşlerin yüzde 50'sine kadar elektrikli sürüş sağlayabiliyor. 5,4 lt/100 km'lik karma koşullardaki yakıt tüketimi ve 122 g/km'lik CO₂ emisyon değeriyle yüksek verimlilik sunan bu güç ünitesi, performans ve ekonomi arasında ideal denge kuruyor. - kaynak: donanımhaber.com
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