Efsane model Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı çok konuşuldu!

Teknoloji konfor için çalışıyor DS N°7’de teknoloji, sürücüyü daha fazla bilgi ve fonksiyonla çevrelemek yerine, yolculuğu daha sezgisel, zahmetsiz ve konforlu bir deneyime dönüştürmek üzere konumlanıyor. Yarı otonom sürüş desteği sunan DS DRIVE ASSIST; adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarıyla sürüş yükünü azaltarak sürücünün yolculuğa daha fazla odaklanmasına destek oluyor. Bununla birlikte DS IRIS SYSTEM 2.0 bilgi-eğlence sistemi, 16 inçlik merkezi ekran üzerinden sezgisel bir kullanım deneyimi sunarken, opsiyonel olarak sunulan DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtıyor. Gece sürüşlerinde ise 520 metreye kadar aydınlatma sağlayabilen üçüncü nesil DS PIXELVISION adaptif LED far sistemi, görüş koşullarını destekliyor. Konfor deneyimi, ses ve akustik özelliklerle de tamamlanıyor. ÉTOILE donanımında opsiyonel olarak sunulan 690 Watt gücündeki 14 hoparlörlü ELECTRA 3D by FOCAL premium ses sistemi kabin içinde etkileyici ve dengeli bir ses deneyimi sunuyor . PALLAS versiyonunda akustik izolasyonlu ön cam ve ön kapı camları standart olarak sunulurken, ÉTOILE versiyonunda buna ek olarak akustik izolasyonlu arka kapı camları da standart donanıma ekleniyor. Böylece DS N°7, yolculuk boyunca sessiz ve rafine bir kabin atmosferi sunarak konfor anlayışını tamamlıyor. -