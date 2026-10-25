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Dünya Trump'tan son dakika İran açıklaması! Birinci ağızdan ilan etti: ABD İran'ı vuracak mı?
Dünya

Trump'tan son dakika İran açıklaması! Birinci ağızdan ilan etti: ABD İran'ı vuracak mı?

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Trump'tan son dakika İran açıklaması! Birinci ağızdan ilan etti: ABD İran'ı vuracak mı?

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken gözler Donald Trump'a çevrildi. ABD Başkanı, Tahran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimaliyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, saldırı seçeneğini masadan kaldırmazken İran'la anlaşma ihtimalinin de hâlâ bulunduğunu açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden kritik bir aşamaya gelirken, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni bir askeri harekât başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin İran'a yönelik muhtemel saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı.

TRUMP'TAN “BELKİ YARIN” ÇIKIŞI

ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırıda ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Trump, kararını önceden açıklamayacağını ifade ederek saldırının “belki yarın” gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, bununla birlikte İran'la diplomatik bir anlaşmaya varılması ihtimalinin de bulunduğunu belirtti. Böylece Washington yönetiminin önünde hem askeri hem diplomatik seçeneklerin bulunduğu mesajını verdi.

YENİ OPERASYON MESAJI VERMİŞTİ

Trump, bir gün önce Florida'da yaptığı konuşmada da İran'a karşı yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündeme getirmişti.

ABD Başkanı, daha önce İran'a yönelik gerçekleştirilen “Epic Fury” operasyonuna atıfta bulunarak benzer bir operasyonun yeniden düzenlenebileceğini ifade etmiş, ancak tarih veya hedef konusunda ayrıntı vermemişti.

TAHRAN'DAN MİSLİYLE KARŞILIK UYARISI

Tahran yönetimi ise olası yeni bir saldırıya sert karşılık verileceği mesajını verdi. İran Devrim Muhafızları cephesinden yapılan açıklamada, sınırlı bir saldırı gerçekleşmesi halinde dahi İran'ın karşılığının çok daha büyük olacağı belirtildi.

GÖZLER WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA

ABD'nin bölgede askeri hazırlıklarını sürdürmesi ve İran'ın karşılık tehdidinde bulunması nedeniyle önümüzdeki günler kritik görülüyor. Trump'ın son açıklaması, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı seçeneğini henüz masadan kaldırmadığını ortaya koyuyor.

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Yorumlar

ata

sarı, bak iran bi vurursa iyi olmaz... zaten adamların bütün karar kısmını yok ettiniz... başı kesik horoz misali dönüp dolanıp duruyorlar... demedi deme...
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