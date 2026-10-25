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Spor Florya’da derbi öncesi skandal tercih! Okan Buruk öyle bir ismi kulübeye çekti ki taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Spor

Florya’da derbi öncesi skandal tercih! Okan Buruk öyle bir ismi kulübeye çekti ki taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

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Florya’da derbi öncesi skandal tercih! Okan Buruk öyle bir ismi kulübeye çekti ki taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dev derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ilk 11’ini büyük oranda netleştirirken, kadroda yapmayı planladığı tek değişiklik sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Lille mücadelesinin kadro istikrarını korumak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, savunma hattını bozmayacak. Kalede Uğurcan Çakır yer alırken; defans dörtlüsü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’tan oluşacak. Hücum hattında Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov’un arkasında en büyük koz yine Victor Osimhen olacak.

Ancak Okan Buruk’un orta sahadaki hamlesi ortalığı karıştırdı. Gabriel Sara'yı kulübeye çekme kararı alan tecrübeli teknik adamın, Lucas Torreira'nın yanına Mario Lemina'yı monte edeceği öğrenildi. Taraftarları ikiye bölen bu tercih sonrası derbi öncesi Florya'daki hava iyice ısındı.

DEFANS HATTI DEĞİŞMİYOR

Kalede Uğurcan Çakır'a görev vermeyi sürdürecek olan Okan Buruk, savunma kurgusunu bozmayacak. Sağ bekte Roland Sallai, stoper hattında Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ve sol bekte Ismail Jakobs dörtlüsü derbide yine sahada yer alacak.

 

ORTA SAHADA LEMINA HAMLESİ

Deneyimli teknik adam, Lille mücadelesine göre tek değişikliğini orta saha kurgusunda gerçekleştirecek. Gabriel Sara'yı kulübeye çekmeye hazırlanan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'nın yanına Mario Lemina'yı monte edecek.

HÜCUM HATTINDAKİ İSİMLER

Hücum hattında ise kanatlarda Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev alırken, 10 numara pozisyonunda Aleksey Batrakov forma giyecek. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol gücü ise yine Victor Osimhen olacak.

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