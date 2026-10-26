  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pek de matah bir şey olmayan ünlü oyuncu bile isyan etti: “Işıklar içinde uyu” da ne? “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu? TÜİK duyurdu! Perakende ve inşaat sektöründe güven yükseldi Yatırımcılar şoke olacak! Gram altın 6 bin 500 liranın altında kıvranırken uzman isimden olay tahmin geldi Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yeni açıklama: Azerbaycan’la olan kritik münasebetimiz nedeniyle... Sonbaharın bütün renkleri aynı karede! Kartpostal değil, Nemrut Kalderası Petrol kuyularını korumak için alelacele Türkiye'nin kapısını çaldılar: 12 adet SİHA, 6 tane helikopter alacaklar Kadir İnanır'ın yeğeninden şok iddia: 'Dayımın öldüğü hafta tatile gitti!' Altınok, Mısır’a yapılan 15 bin kilometrekarelik teklifi ele aldı! Miço, Bibi ve AB’a can suyu olma! Yozgat’ta ürküten manzara! Tarlalarda derin yarıklar oluştu Merkez Bankası’ndan flaş karar! Apar topar düzenlemeye gidildi
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayda Kart Aşkar, kış aylarında güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla birlikte D vitamini seviyelerinin düştüğünü belirtti.

#1
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Kış aylarında insanların daha fazla kapalı alanlarda zaman geçirdiğini ve güneş ışığının cilde ulaşmasının zorlaştığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayda Kart Aşkar, "D vitamini yalnızca kemik sağlığı için değil, bağışıklık sistemi, cilt bariyeri ve saç foliküllerinin yenilenmesi için de kritik öneme sahiptir. Kış aylarında güneşten yeterince faydalanılamadığı için D vitamini seviyeleri düşer ve birçok cilt hastalığında alevlenmeler görülür" dedi.

#2
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

D vitamini eksikliğinin bazı dermatolojik hastalıkları tetikleyebildiğini kaydeden Dr. Ayda Kart Aşkar, "Güneş ışığı sedef plaklarını doğal olarak düzenleyen önemli bir faktördür. Kış aylarında bu etki ortadan kalktığı için plaklar kalınlaşabilir, kızarıklık ve kepeklenme artabilir" diye konuştu.

#3
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Egzama hastalığına da değinen Aşkar, "D vitamini bağışıklık sistemini dengede tutar. Seviyeler düştüğünde egzama ataklarının sıklaştığını, kuruluk ve kaşıntının belirginleştiğini sıkça görüyoruz. Kış aylarında saçlı deri, kaşlar ve burun kenarında yağlı kepeklenmenin daha yoğun görülebilir. D vitamini düşüklüğü bu tabloyu destekleyebilir. D vitamini saç köklerinin yenilenme döngüsünde de rol oynar. Eksiklik durumunda özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmesi artabilir" dedi.

#4
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

D vitamini eksikliğinin yalnızca cilt sağlığını etkilemediğini vurgulayan Aşkar, "Kemik yoğunluğunun azalması, kemik ağrıları ve osteoporoz riski, kas güçsüzlüğü ve yaygın kas ağrıları D vitamini eksikliğiyle ilişkili sorunlar arasındadır. Ruh hâlinde dalgalanmalar, depresyon ve anksiyete eğilimi, bağışıklığın zayıflamasıyla sık enfeksiyon görülmesi ve kalp-damar hastalıklarında risk artışıyla ilişkili belirtiler de dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

#5
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Kış aylarında D vitamini düzeylerini dengelemek için kontrollü güneşlenme ve doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Ayda Kart Aşkar, "Haftada 3-4 gün, özellikle öğle saatlerine yakın 15-20 dakikalık yüz ve kol bölgesi güneşlenmesi faydalıdır. Somon, sardalye, yumurta sarısı, karaciğer ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri diyet içinde yer almalıdır. Her bireyin D vitamini ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle takviyelerin mutlaka kan düzeyi bakılarak ve hekim kontrolünde verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Kış aylarının D vitamini eksikliği açısından riskli bir dönem olduğunun altını çizen Aşkar, "D vitamini düşüklüğü, hem kronik cilt hastalıklarının yönetiminde hem de genel sağlıkta önemli bir fark oluşturuyor.

#7
Foto - D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir

Kış aylarında D vitamini düzeylerinin izlenmesini ve eksiklik tespit edildiğinde uygun şekilde desteklenmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin Mekke Anlaşması'nda kullanacağı oy belli oldu! Kılıçdaroğlu açıkladı
Gündem

CHP'nin Mekke Anlaşması'nda kullanacağı oy belli oldu! Kılıçdaroğlu açıkladı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na CHP'nin nasıl yaklaşacağı merak edilirken Genel Baş..
Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?
Gündem

Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun Gaziantep Forum’daki açıklamalarını köşesine taşıyan yazar Aydın Başar, Bardakoğlu’..
Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Gündem

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklama talebi..
"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"
Gündem

"Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?"

Demokratik yollarla ve aziz milletin hür oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ve Meclis'i..
Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç!
Gündem

Müslüman kadın tarza değil farza bakar! Nur Sûresi’ni paylaşan tebliğci amcaya linç!

Metroda yaşlı bir amcanın kendisine Nur Suresi’nin örtünme ve iffetle ilgili ayetlerinin yazılı olduğu kağıdı vermesine sosyal medyadan öfke..
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. D..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23