Eski yıldız futbolcudan kötü haber
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Bursaspor ve A Milli Takım formasıyla Türk futboluna damga vuran eski futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz’dan üzücü haber geldi. Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan Batmaz’ın entübe edildi.
Cuma akşamı evinde rahatsızlanan Batmaz ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zatürre olması sebebiyle yoğun bakıma alınan Batmaz entübe edildi. Durumu ağır olan Batmaz için yakınları Bursaspor camiasından ve sevenlerinden dua istedi.
Kemal Batmaz kimdir?
1 Eylül 1954 doğumlu eski millî futbolcu ve teknik direktör Kemal Batmaz, Bursaspor altyapısında yetişti. 1968-1978 yılları arasında Bursaspor'da oynadı ve ligde 124 maça çıktı. 1978-1981 yıllarında Beşiktaş forması giydi. 1982 yılında futbolu bıraktı. Türkiye U18, U21 ve A Millî Takımı'nda görev aldı; toplam 17 kez millî forma giydi. Teknik direktörlük kariyeri Futbolculuğun ardından Bursaspor'da altyapı ve teknik kadro görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor gibi kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Batmaz, Bursa futbol camiasında, Bursaspor'un yetiştirdiği önemli isimlerden ve kulübün efsane futbolcularından biri.