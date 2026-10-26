Ak Parti’li başkan ‘İstanbul'da Yılın Belediye Başkanı’ seçildi

Uluslararası İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatınca 23. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül töreni düzenlendi.

Törende İsmet Yıldırım'a takdim edilen "İstanbul’da Yılın Belediye Başkanı" ödülü, Ümraniye'deki belediyecilik çalışmalarının ve ilçenin gelişimine yönelik hizmetlerin önemli bir takdiri olarak görüldü.

Yıldırım, elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, ödülün tüm belediye ekibinin gayretini ve Ümraniyelilerin desteğini temsil ettiğini kaydetti.

Organizasyon dolayısıyla teşkilatın başkanı Dr. Seyfullah Türksoy'a teşekkür eden Yıldırım, Ümraniye için hizmet üretmeye ve ilçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.