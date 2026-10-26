Korkunç kaza kamerada! Yerinden çıkan kapı bekçinin üzerine devrildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gaziantep Nizip'te Fıstık Hali’nde yerinden çıkan kapı, hal bekçisinin üzerine devrildi.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde Fıstık Hali’nde yaşanan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fıstık Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık halinde bulunan bir kişi ara kapıyı kapattığı sırada kapı yerinden çıkarak hal bekçisinin üzerine düştü. Çevredeki esnafın yardımıyla kapının altından çıkarılan bekçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.