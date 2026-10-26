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Aktüel Korkunç kaza kamerada! Yerinden çıkan kapı bekçinin üzerine devrildi
Aktüel

Korkunç kaza kamerada! Yerinden çıkan kapı bekçinin üzerine devrildi

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Gaziantep Nizip'te Fıstık Hali’nde yerinden çıkan kapı, hal bekçisinin üzerine devrildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Fıstık Hali’nde yaşanan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fıstık Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık halinde bulunan bir kişi ara kapıyı kapattığı sırada kapı yerinden çıkarak hal bekçisinin üzerine düştü. Çevredeki esnafın yardımıyla kapının altından çıkarılan bekçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

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