YKS geç başvuruları o tarihe başlayacak!
Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyen pek çok kişi YKS başvuru işlemlerini araştırıyor. YKS başvuru işlemi 26 Şubat’ta sona erdi. Bu sebeple Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvuru tarihi merak ediliyor. İşte, detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi. Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.
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