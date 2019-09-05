YKS ek yerleştirme tercihleri başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri 11 Eylül'e kadar alınacak

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, adaylar 2019-YKS sonuçlarına göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek. Tercihler 11 Eylül Çarşamba gününe kadar "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

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