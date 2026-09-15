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Gündem LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı
Gündem

LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Akit TV’de usta gazeteci Ali Karahasanoğlu’nun Manşetlerin Dili programında sert ifadelerle eleştirdiği Taşgetiren, küresel sermaye tarafından fonlanan LGBT derneklerine yapılan baskınları görmezden gelerek "iktidar tabanını dinç tutmak istiyor" bahanesine sarıldı.

Devletin aile yapısını korumak için cinsel sapkınlık odaklarına başlattığı tarihi operasyonlar marjinal çevreleri rahatsız ederken, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’den tepki çeken bir çıkış geldi. Akit TV’de usta gazeteci Ali Karahasanoğlu’nun Manşetlerin Dili programında sert ifadelerle eleştirdiği Taşgetiren, küresel sermaye tarafından fonlanan LGBT derneklerine yapılan baskınları görmezden gelerek "iktidar tabanını dinç tutmak istiyor" bahanesine sarıldı.

Düne kadar okullardaki tehlikeden dert yanıp bugün devletin kararlı mücadelesine karşı duran yazarın bu tavrı, kendi mahallesinde büyük bir şaşkınlık ve utançla karşılandı.

Karahasanoğlu, düne kadar "Liselere, ortaokul seviyesine bile LGBT indi" diyerek dert yanan Taşgetiren’in, devlet ne zaman bu ahlaksızlığın üzerine gitse "Siyasi iktidar tabanını dinç tutmak için bu konuya eğildi" sinsi bahanesine sarıldığını belirterek bu çirkin çelişkiyi tokat gibi yüzüne çarptı.

 

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Yorumlar

Timur

Ey akit yapılan Lut kavmine operasyondur sonuna kadar rabbimin izniyle. Ancak bı haber dönüyor ortada torununu evlat edinen bı güruh varmıs memlekette ve milletvekilleri çokmus burda beytulmalı soyuyorlarmış bı habercilik yap araştırma yapın ve açıklayın Allah aşkına
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