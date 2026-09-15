LGBT’lilere operasyona karşı utanç yazı! Taşgetiren yine kılçıklığını yaptı

Devletin aile yapısını korumak için cinsel sapkınlık odaklarına başlattığı tarihi operasyonlar marjinal çevreleri rahatsız ederken, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’den tepki çeken bir çıkış geldi. Akit TV’de usta gazeteci Ali Karahasanoğlu’nun Manşetlerin Dili programında sert ifadelerle eleştirdiği Taşgetiren, küresel sermaye tarafından fonlanan LGBT derneklerine yapılan baskınları görmezden gelerek "iktidar tabanını dinç tutmak istiyor" bahanesine sarıldı.

Düne kadar okullardaki tehlikeden dert yanıp bugün devletin kararlı mücadelesine karşı duran yazarın bu tavrı, kendi mahallesinde büyük bir şaşkınlık ve utançla karşılandı.

Karahasanoğlu, düne kadar "Liselere, ortaokul seviyesine bile LGBT indi" diyerek dert yanan Taşgetiren’in, devlet ne zaman bu ahlaksızlığın üzerine gitse "Siyasi iktidar tabanını dinç tutmak için bu konuya eğildi" sinsi bahanesine sarıldığını belirterek bu çirkin çelişkiyi tokat gibi yüzüne çarptı.