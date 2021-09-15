Üniversite hayali kuran milyonlar ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme başladı mı? YKS ek yerleştirme tarihleri başvuru ücreti 2021

Adayların gözü kulağı ek yerleştirme tarihinden. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 31 Ağustos 2021'de yaptığı paylaşımla ek yerleştirmeye ilişkin bilgileri paylaşmıştı.

Aygün paylaşımında, "Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak" ifadelerini kullandı.

Tercih işlemi yapmak isteyenler 'Ek yerleştirme başvurusu ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Şimdiye kadar ek yerleştirme takvimine ilişkin bir tarih paylaşılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Ek tercih sürecinin boş kontenjanlar belirlendikten sonra ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar ek tercih işlemi ücretini de merak ediyor. YKS ek tercih işlemi ücreti 25 TL olarak belirlendi.