Filistin davasında maske düştü! Kerem Aktürkoğlu boykotlu Adidas’ın reklam yüzü oldu!

Aktürkoğlu'nun, Filistin'deki soykırımı destekleyen İsrail askerlerini reklam filmlerinde oynatması sebebiyle dünya genelinde boykot edilen Adidas markasıyla reklam anlaşması imzalaması tepkiyle karşılandı.

Filistin mesajları prim için miydi? Boykotlu devle milyarlık imza!

Filistin halkının yaşadığı dram üzerinden kamuoyunda olumlu imaj çizen genç futbolcunun, Gazzeli masumların kanı eline bulaşmış İsrail ordusuna açık destek veren boykotlu spor giyim firması Adidas’ın ekran yüzü olması "Bu nasıl çelişki?" sorularını beraberinde getirdi. Samimiyet testini geçemeyen Aktürkoğlu'nun, milyonlarca liralık sponsorluk uğruna Gazze hassasiyetini bir kenara itmesi sosyal medyada adeta infiale neden oldu.

Kerem Aktürkoğlu cephesinden ya da menajerlik şirketinden sosyal medyada büyüyen boykot ve sponsorluk eleştirilerine yönelik henüz resmi bir açıklama veya savunma gelmedi.

Milli futbolcunun kişilıki sosyal medya hesaplarında ve bağlı bulunduğu temsilciliklerde konuyla ilgili sessizlik korunurken; kamuoyu ve futbolseverler, Filistin hassasiyetiyle bilinen Aktürkoğlu'nun boykotlu Adidas markasıyla yaptığı reklam anlaşması hakkında açıklama yapmasını bekliyor.