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Gündem Filistin davasında maske düştü! Kerem Aktürkoğlu boykotlu Adidas’ın reklam yüzü oldu!
Gündem

Filistin davasında maske düştü! Kerem Aktürkoğlu boykotlu Adidas’ın reklam yüzü oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Filistin davasında maske düştü! Kerem Aktürkoğlu boykotlu Adidas’ın reklam yüzü oldu!

Sosyal medyada Filistin'e destek mesajları atarak muhafazakâr ve hassas kamuoyunun sempatisini toplayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, iş icraata gelince sınıfta kaldı.

Aktürkoğlu'nun, Filistin'deki soykırımı destekleyen İsrail askerlerini reklam filmlerinde oynatması sebebiyle dünya genelinde boykot edilen Adidas markasıyla reklam anlaşması imzalaması tepkiyle karşılandı.

Filistin mesajları prim için miydi? Boykotlu devle milyarlık imza!

Filistin halkının yaşadığı dram üzerinden kamuoyunda olumlu imaj çizen genç futbolcunun, Gazzeli masumların kanı eline bulaşmış İsrail ordusuna açık destek veren boykotlu spor giyim firması Adidas’ın ekran yüzü olması "Bu nasıl çelişki?" sorularını beraberinde getirdi. Samimiyet testini geçemeyen Aktürkoğlu'nun, milyonlarca liralık sponsorluk uğruna Gazze hassasiyetini bir kenara itmesi sosyal medyada adeta infiale neden oldu.

 

Kerem Aktürkoğlu cephesinden ya da menajerlik şirketinden sosyal medyada büyüyen boykot ve sponsorluk eleştirilerine yönelik henüz resmi bir açıklama veya savunma gelmedi.

Milli futbolcunun kişilıki sosyal medya hesaplarında ve bağlı bulunduğu temsilciliklerde konuyla ilgili sessizlik korunurken; kamuoyu ve futbolseverler, Filistin hassasiyetiyle bilinen Aktürkoğlu'nun boykotlu Adidas markasıyla yaptığı reklam anlaşması hakkında açıklama yapmasını bekliyor.

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Yorumlar

Sassas

Yazıklar olsun boğazına kadar para içğndesin doymadındamı itrail ürününe reklam yüzü oldun sen ne sandın çokmu popülersin yoksa dünya yıldızımısın sen sözde muhafazakar bir aile mensubu olduğun için o rekalmı verdiler yahudinin aklı seninki gibi çalışmıyor müslümanı müslümana dövdürür sövdürür karşısına geçer güler bunu sen göremezsin yazıklar olsun elin gavuru dediklerimiz milyon dolarlar bağışlıyor yetmiyor sahnelerden kovuluyor müslümana destek oldukları için onlar kadar insani duygularınız kalmamış üzldüm bir müslüman olarak içimi sızlattın
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