Okulun ilk günü ders işlenir mi 2022? 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB

Okulun ilk günü ne zaman 2022- Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Milyonlarca öğrenci okullarda yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından öğrenciler okula dönüş yapacaklar. Peki, yaz tatilinin sona erdiği ve okulların açıldığı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü ders olacak mı? Okulun ilk günü ders işlenir mi ve 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB takvimi haberimizde...

OKULUN İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ?

Resmi olarak 12 Eylül 2022 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Yani öğretmenler pazartesi gününden itibaren ders işleyebilirler. Ancak genellikle ilk gün okula ilişkin araç gereçlerin temini, tanışma, ders programı öğrenimi ve benzeri uygulamalarla geçiyor. Bu nedenle genel olarak dersler daha sonraları işlenmeye başlansa da yine de okulun ilk günü de ders işlenebilir. Öğrencilerin hazırlıklı gitmelerinde ve geri kalmamalarında okulun ilk günü yer almaları da önem arz ediyor.

2022 2023 okul tatilleri

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Yayınlandı- 2022-2023 çalışma takvimi

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