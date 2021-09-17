YKS ek tercih kontenjanları 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı 2021 ÖSYM üniversite ek tercih tarihleri

2021 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 YKS ek tercih tarihlerini açıkladı mı, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? soruları üniversite ikinci yerleştirme bekleyenlerce sorgulanıyor. ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. Üniversiteye geçmenin hayalini kuran adaylar tercihlerinin sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmaya da başladı.

ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme işlemleri

2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlarını ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonularına göre herhangi bir önlisans ya ada lisans programlarına yerleşmeyen adaylar için YKS ikinci ek yerleştirme müjdesi geldi. Peki YKS ek yerleştirme na zaman başlayacak? 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlcak?

2021 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

ÖSYM 2021 YKS ek tercih yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayacak. Ancak ÖSYM’den YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

2021 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

İlk tercih sürecinde üniversitelere yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih döneminde T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sıralayacaklar. ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınlar yayınlamaz detaylar burada yer alacaktır. Ayrıca YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM sitesi üzerinden açıklanacak. ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları kılavuzu için tıklayın

TYT Puanı 140 olan ek tercih nasıl yapacak?

Merkezi ve YKS ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkanı getirildi.

YKS ek tercih baraj puan ne zaman düşecek?

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” YKS ek yerleştirme boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler.

YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

2021 YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

2020 YKS ek yerleştirme kılavuzu boş kontenjanları en küçük ve en büyük puanları için tıklayın