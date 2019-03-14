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YKS çıkmış soruları ÖSYM YKS çıkmış sorular Türkçe Matematik

Üniversite hayali kuran öğrenci adayları üniversite sınavı olan YKS 2019 başvurularını yaptı. 2019 YSK başvurularını yapamayan adaylar ÖSYM YKS geç başvurularını19 Mart’ta yapabilecek. ÖSYM 2019 YKS TYT sınavı 15 Haziran’da YKS AYT sınavı 16 Haziran’da YDT sınavı ise 16 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek. Peki ÖSYM YKS çıkmış soruları nasıl? Çıkmış YKS soruları, YKS çıkmış soru dağılımı, ÖSYM YKS çıkmış sorular Türkçe, YKS çıkmış sorular Matematik.

14 Mart 2019 Perşembe 11:13
YKS çıkmış soruları ÖSYM YKS çıkmış sorular Türkçe Matematik

ÖSY YKS 2. Oturum AYT Fen Bilimleri Son 10 Yıl Çıkmış Sorular Akıllı Adam YKS 2. Oturum AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 soruları... Üniversite hayali kuran öğrenci adayları üniversite sınavı olan YKS 2019 başvurularını yaptı. 2019 YSK başvurularını yapamayan adaylar ÖSYM YKS geç başvurularını  19 Mart’ta yapabilecek. ÖSYM 2019 YKS TYT sınavı 15 Haziran’da YKS AYT sınavı 16 Haziran’da YDT sınavı ise 16 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek. Peki ÖSYM YKS çıkmış soruları nasıl? Çıkmış YKS soruları, YKS çıkmış soru dağılımı, ÖSYM YKS çıkmış sorular Türkçe, YKS çıkmış sorular Matematik.

2018-YKS (TYT ve AYT) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran saat 15.45’te başlayacak. 2019-YKS’ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvuru yapabilir.

 

Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek. 2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

YKS başvuru ücreti 2019 ne kadar?

YKS başvuru işlemleri 6 Mart 2019 saat 23:59’da sona erecek. YKS başvuru ücreti ise her oturum için 50,00 TL. Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS çıkmış soruları (Türkçe-Matematik)

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:13
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