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Eğitim YKS 2022 TYT AYT sınavı ne zaman saat kaçta?
Eğitim

YKS 2022 TYT AYT sınavı ne zaman saat kaçta?

2022 YKS ne zaman? Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 YKS’nin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, AYT TYT 2022 ne zaman? YKS’ye ne kadar kaldı? YKS başvuruları bitti mi? 2022 YKS takvimi:

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:48:00 -
YKS 2022 TYT AYT sınavı ne zaman saat kaçta?

Milyonlar 2022 yılında YKS’ye girme için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak 2022

YKS 2022 TYT AYT sınavı ne zaman saat kaçta?

YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri ise 16-17 Mart tarihlerinde alındı. YKS 2022 başvuruları sona erdi. Adaylar artık YKS başvurusunda bulunamıyor.

2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sınav giriş belgeleri ise henüz yayımlanmadı. Genellikle sınavdan 10-15 gün önce sınav giriş yerleri ilan ediliyor. Bu sebeple haziran ayının ilk haftasında YKS 2022 sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)            18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)         19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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