YKS 2022 sonuç tarihi: ÖSM 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verildi.

2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır.

2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS sınav sonuçları nasıl duyurulacaktır?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.