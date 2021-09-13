YKS 2021 ek yerleştirme başladı mı ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları kılavuzu

ÖSYM 2021 YKS ek tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında aldı. 31 Ağustos’ta ise 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. YYKS yerleştirme sonuçalrına göre herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamladı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırma hakkı elde eden adayların kayıt işlemelrini tamamlamasından sonra şimdi ise YKS birinci ve ikinci ek yerleştirme yapması bekleniyor. Peki 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2021 YKS ek yerleştirme başladı mı? İşte ÖSYM YKS 2021 ek yerleştirme detayları.

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlanmasıyla birlikte üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye iletecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Öte yandan sadece bu seneye mahsus olmak üzere ikinci ek tercihler alınacak.

YKS ikinci ek yerleştirme olacak mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu. Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

2021 YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar? YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayınlar yayınlamaz detaylar burada yer alacaktır. Ayrıca YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM sitesi üzerinden açıklanacak. ÖSYM 2021 YKS ek yerleştirme boş kontenjanları kılavuzu için tıklayın