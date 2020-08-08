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Eğitim

YKS 2020 üniversite tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM YKS 2020 üniversite tercihlerinin başladığını duyurdu. Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başladı. ÖSYM YKS 2020 üniversite tercihlerinde son başvuru tarihini ise 14 Ağustos olarak duyurdu. YKS 2020 üniversite tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ösym.gov.tr üzerinen yapılacak. İşte üniversite tercihlerinde püf noktalar.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 15:08:00 - 2020-08-08 15:09:29
YKS 2020 üniversite tercihleri nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM üniversite tercihlerinin yapılacağı tercih sayfasını aktif etti. YKS sınavından TYT’den 150 ve üstü alanlar 2 yıllık ön lisans programlarından tercih yapabilecek iken AYT’den 170 ve üzeri puan alan adaylar ise 4 yıllık lisans bölümlerinden başarı sıralaması üzerinden tercihlerini yapacak. 2020 YKS üniversite tercihleri ösym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Hangi puanla hangi bölümler tercih edilecek? ÖSYM YKS TYT sınavından 150 ve üstü puan alan adaylar 2020 ÖSYM YKS tercih kılavuzunda yer alan tablo 3’te yer alan ön lisans programları çerçevesinde tercihlerini yapabilirken, 2020 AYT/YDS sınavında 170 ve üzeri puan alan adaylar ise talo 4’te yer alan lisans programı üzerinden başarı sıralamalarına göre tercih edebilecek. Üniversite tercihinde bulunacak adayların merak ettiği bir diğer konu ise üniversite tercihlerinin ne zaman açıklanacağı. ÖSYM 2020 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Yerleştirme Sonuçları internet üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacaktır. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kontenjanlar ışığında ÖSYM ek yerleştirme yapacaktır. Üniversite tercih işlemleri ve ek yerleştirme süreçlerine ilişkin tüm bilgiler ÖSYM’nin 2020 YKS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer almakta.

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