Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldüğünü açıklandı.
Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimi ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail, birbirine girdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre; İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçı öldü.
Esed rejimine bağlı SANA haber ajansı; saldırıya ilişkin haberi; "Siyonist düşman, Şam'ın güneyindeki bazı askeri mevzilerimize saldırdı ve hava savunmamız karşı koydu" ifadeleriyle duyurdu.
Konuyla ilgili SANA'ya konuşan ismi açıklanmayan kaynak, saldırının İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden geldiğini söyledi.
Fransız haber ajansı AFP ise İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına yer verdiği haberinde; füzelerin Şam'ın güneybatısı ve Deraa'nın güney vilayetindeki Esed rejimi yanlısı Şii Lübnan Hizbullahı'nın bulunduğu mevzileri hedef aldığı kaydedildi.
Kaynak: BBC Türkçe