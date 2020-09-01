  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldüğünü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:32:00 -
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimi ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail, birbirine girdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre; İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçı öldü.

Esed rejimine bağlı SANA haber ajansı; saldırıya ilişkin haberi; "Siyonist düşman, Şam'ın güneyindeki bazı askeri mevzilerimize saldırdı ve hava savunmamız karşı koydu" ifadeleriyle duyurdu.

Konuyla ilgili SANA'ya konuşan ismi açıklanmayan kaynak, saldırının İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden geldiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP ise İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına yer verdiği haberinde; füzelerin Şam'ın güneybatısı ve Deraa'nın güney vilayetindeki Esed rejimi yanlısı Şii Lübnan Hizbullahı'nın bulunduğu mevzileri hedef aldığı kaydedildi.

 

Kaynak: BBC Türkçe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı
Gündem

Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı

Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini korsan girişimlerle engelleyemeyen Yunanistan ve Fransa’dan tehlikeli bir hamle geldi. İki ülke..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Süleyman Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan…
Gündem

Süleyman Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Giresun’daki sel felaketini yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan felakete ilişkin son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı