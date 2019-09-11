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Yıpranan kumaşları 60 yıldır örgü tekniği ile dikiyor

Malatya’da yaşayan terzi Sezai Çiçek, yırtılan kumaşları makine kullanmadan iğne iplik ile örgü tekniğini uygulayarak dikiyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
Yıpranan kumaşları 60 yıldır örgü tekniği ile dikiyor

Malatya’da yaşayan terzi Sezai Çiçek, yırtılan kumaşları makine kullanmadan iğne iplik ile örgü tekniğini uygulayarak dikiyor. 60 yıldır devam ettirdiği mesleğinin bitmesinden korkan Çiçek, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor.


Unutulmaya yüz tutan mesleği nedeniyle çırak bulmakta güçlük çeken terzi Sezai Çiçek, her sabah geldiği iş yerinde büyük bir sabırla iğne iplik yardımıyla kumaşlardaki yıpranmaları onarıyor.


60 yıldır bu meslekle uğraştığını dile getiren Sezai Çiçek, "Benden evvel Antepli bir terzi yapıyordu bu işi, biz çocuktuk o zaman. Biz gittiğimiz zaman bizden saklıyordu göstermiyordu bize yaptığı işi. Ama biz şimdi herkese söylüyoruz kimse yapmıyor bu işi. Baka baka öğrendik bu işi mesleğin bize vermiş olduğu azimle. Ben 70 yıldır bu meslek ile uğraşıyorum 60 yıldır terzilik 10 yıl ise çıraklık olarak. Ben emekliyim bu işin üzerinden para kazanmak için değil. Öyle bir şey oluyor bir gün çalışıyorsun para istiyorsun o parana çok diyorlar” şeklinde konuştu.



"Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin.”


Mesleğin zorluklarını da anlatan terzi Çiçek, şunları söyledi:


"İğne iplik ile kumaş yaralarını kapılıyorum. İğne ile aynı renk ipliği çekemezsek bu işi yapamayız. Eskilerin tabiri ile ’Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin’ derlerdi. Benim oğlum bile bu işi yapmıyor. Ufak bir kumaş yarasında, 2 saatte bir pantolon yarısını dikersin, 10 pantolon paçası yaparsın 5 lira 10 lira alırsın ben bu ufak yara ile 2 saat boyunca uğraşıyorum 10 TL istiyorum buna çok diyorlar. Vatandaş işi bilerek getirmiyor. Eskisi gibi tadı yok çünkü kimse elbise diktirmiyor. Çünkü bir takım elbiseyi dikmek için en kötü şartlarda bir ceket üç günde bitiremez en iyi kalfa üç günlük emeğinin karşılığını istese vermesine imkan yok vermiyor ona o parayı. Yani hayat şartları değişti. Hazıra adam 200 TL’ye takım elbise veriyor. Emeğimizin karşılığını alma mecburiyetindeyiz."


Küçük bir kumaş yırtığına en az 50 tane iğne attığını söyleyen Çiçek, “Bu iş sabır ister, şu ufacık yaraya 50 tane iğne atıyorsun. Adam pantolon paçasını katlıyor, ceket boyunu uzatıyor kısaltıyor hepsi makine ile oluyor çünkü artık terziler teknoloji kullanıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
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