Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Eğitim camiamızın kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim yılı heyecanını yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişi ile en gözde kurumlardan Gazi Anadolu Lisesi'nde yaşamaktan memnuniyet duymaktayım.

2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyorum. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ruhları şad olsun, rabbim mekanlarını cennet eylesin.

Zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da başarılı, kendini geliştirmeyi başaran pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi teyit etti. 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye fen matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki puanı yüzde 50 oranında arttı.

PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı birilerinin karalamaya önemsizleştirmeye çalıştığını da görüyoruz.

Hayata siyasi bakan bu kompleksli zihniyeti kendileri ile baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz ile iftihar ediyorum. Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz.

Öğretmenlerimizin bilgi birikimini öğrencilerine tam ve eksiksiz aktarabilmesi için yapıyoruz. Her şey eğitim ile başlar dedik. Eğitim olmaz ilse diğer her şey yarım kalır dedik. Eğitime ayrılan bütçeyi yüzde 15,33'e çıkardık.

Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bu yatırımlar yarının Türkiye'sini en iyi en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın adil eşit eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuru ile yerine getirebilmeleri içindir. Kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 300 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimiz ile buluşturduk. Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.

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