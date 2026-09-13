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Gündem Ergenekon dosyasında görevli 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında karar kaldırıldı! Soruşturma yolu yeniden açıldı!
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Ergenekon dosyasında görevli 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında karar kaldırıldı! Soruşturma yolu yeniden açıldı!

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Ergenekon dosyasında görevli 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında karar kaldırıldı! Soruşturma yolu yeniden açıldı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev yapan ihraç edilmiş 21 hâkim ve savcı hakkında daha önce verilen "soruşturma açılmasına yer olmadığı" yönündeki karar kaldırıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu eylemlerin münferit bir adli hata kapsamında değerlendirilemeyeceğini, eylemlerin zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirterek karara itiraz etmişti. İtirazın kabul edilmesinin ardından ilgili yargı mensupları hakkında hukuki sürecin yeniden yürütüleceği öğrenildi.

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