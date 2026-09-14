Örgütün tepesi şatafat içinde! FETÖ’cüden köpeğinin kulübesine bile klima

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Terör örgütü FETÖ içindeki çözülme, örgütün ne kadar ikiyüzlü ve istismarcı bir yapı olduğunu her geçen gün daha net gözler önüne seriyor. Firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez’in yayımladığı son videoda, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden, sözde Emniyet İmamı Temel Alsancak’ın ABD'deki şatafatlı hayatı ortaya döküldü. Dönmez’in itirafları yalnızca Alsancak’ın değil, halen FETÖ’ye destek veren tabanın hastalıklı zihniyetini de gözler önüne serdi. Zira örgütün tepesindekiler milyon dolarlarla sefa sürerken, tabanın tüm bu ihanete ve sömürülmeye rağmen hala körü körüne örgütün peşinden gitmesi “Siz buna layıksınız” dedirtti.

HİMMET PARALARIYLA KÖPEK KULÜBESİNE KLİMA!

Türkiye’de kalan FETÖ’cüler kendi doğalgaz faturalarını dahi ödeyemeyecek sefalet içine düşmelerine rağmen, akıllanmak ve bu ihanet şebekesinden kopmak yerine, "himmet" adı altında örgütü beslemeye devam ediyor. Uğruna vatanlarına ihanet ettikleri, aklını kiraya verip "evliyaullah mertebesinde" diyerek tapındıkları sözde abileri ise o paralarla ABD'de şirketler kuruyor, Dallas'taki çiftliklerinde lüks içinde yaşıyor. Örgüt tabanı, kendilerini ateşe atan bu yapının peşinden hastalıklı bir sadakatle gitmeyi sürdürürken, Temel Alsancak gibi firari yöneticiler, "evliya" kılıfı altında topladıkları paralarla köpeklerinin kulübesine klima taktıracak kadar pervasız ve aşağılık bir konforun tadını çıkarıyor.

AHMET DÖNMEZ’İN İTİRAFI

Örgüt içindeki çözülme nedeniyle kendi cephesinde olmayan FETÖ’cüleri ifşa eden firari Ahmet Dönmez, Alsancak hakkında şunları söyledi:

“Nasıl oluyor da herkes görevde kalıyor, mesela o gece herkese mesajlar atan emniyet imamı Temel Alsancak hala görevde... Düşünsenize ya bu kadar insanı yakmış, mesajlar atmış, polislere, emniyet müdürlerine... Herkes silahlarını alsın Genelkurmaya, emniyet istihbarata gitsin, kendi görev yerlerine gitsin, askere yardımcı olsun diye mesajlar atmış bir emniyet imamı. Rahatlık içerisinde Amerika’da ticaret yapıyor, şirketler kuruyor. Hatta öyle ki, yani Dallas’taki evinde köpeğinin kulübesine klima taktırıyor. Köpeğinin kulübesine ki Dallas çok sıcak biliyorsunuz, oraya bile klima taktıracak kadar pervasız. Bu şartlarda yaşayan bir adamdan bahsediyoruz...”

TEMEL ALSANCAK’I TANIYALIM!

Temel Alsancak, sadece tabanın bağışlarıyla lüks yaşayan bir asalak değil, aynı zamanda eli kanlı bir hain. 15 Temmuz ihanet gecesinde bütün FETÖ’cü polislere, darbeci askerlerle birlikte hareket etme ve direnmeden onlara yardımcı olma emrini bizzat o verdi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’a yönelik alçak suikastın talimatının da yine Alsancak tarafından verildiği belirtiliyor. Kan döküp kendi militanlarını sokaklarda ateşe atan Temel Alsancak, ahmak FETÖ’cüleri inek gibi sağdıktan sonra kaçtığı Amerika'da keyif çatıyor. Köpeğinin kulübesine bile FETÖ’cülerin himmet paralarıyla klima taktırıyor.