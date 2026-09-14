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Gündem Yeni görüntüler ortaya çıktı! Kara Haydar döviz balyaları içinde yüzüyor
Gündem

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Kara Haydar döviz balyaları içinde yüzüyor

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Geçtiğimiz hafta tutuklanan Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.

Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan’ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarıyla birlikte bulunduğu görülüyor.

Yeni görüntüler, Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasını yeniden gündeme taşıdı.

GEÇTİĞİMZİ HAFTA TUTUKLANDI

Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığının TCK 282 kapsamında yürüttüğü soruşturmada yapılan mali incelemeler ve elde edilen bulguların ardından gözaltına alınmış, 9 Eylül 2026 tarihinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

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