Çocuklar aç ve susuzmuş! PISA başarısına CHP kılçıklığı

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrencinin ve 1 milyondan fazla eğitim emekçisinin yeni eğitim öğretim yılına başladığını söyledi.

Anayasa'daki hükme rağmen bazı devlet okullarında velilerden "bağış" adı altında para istendiğini ileri süren Kılıç, kendilerine de bu konuda şikâyetlerin ulaştığını dile getirdi.

Okullarda ücretsiz yemek ve temiz içme suyunun çocukların en temel hakkı olduğunu anlatan Kılıç, "Aç bir çocuktan ders dinlemesini, susuz bir öğrenciden başarı bekleyemezsiniz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Kılıç, her okulda kadrolu güvenlik görevlisi bulunması ve okul çevrelerinin mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, çocukları korumanın, devletin asli görevi olduğunun altını çizdi.

Sevda Erdan Kılıç, bir gazetecinin, PISA 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin yükselişini anımsatması ve buna ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine "Akademik başarıdansa önce çocukların sabah okula aç gitmemesini, sonrasında aç, susuz kalmamasını, güvenli okullarda okumasını öncelikliyoruz. Önce bu sorunları çözelim." yanıtını verdi.

Kılıç’ın bu açıklaması velilerin ve vatandaşların tepkisine yol açtı.

Bilindiği üzere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre, Türkiye, fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke olmuştu.